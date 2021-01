Damit hat das Versteckspiel also endlich ein Ende! Seitdem Brian Austin Green (47) und seine Ex Megan Fox (34) die Scheidung eingereicht haben, hören die Gerüchte um das Liebesleben des Schauspielers nicht auf. Ihm wurde in den vergangenen Monaten bereits das eine oder andere Techtelmechtel nachgesagt – so unter anderem auch mit Sharna Burgess. Und tatsächlich ist die Dancing with the Stars-Tänzerin die neue Frau ein Brians Seite!

Das sie und der ehemalige Beverly Hills, 90210-Star ein Paar sind, bestätigt Sharna jetzt höchstpersönlich auf ihrem Instagram-Kanal. Sie postet einen allerersten Pärchenschnappschuss, auf dem sich die beiden verliebt küssen und schreibt dazu kurz, aber vielsagend: "Er!" Und die traumhafte Kulisse im Hintergrund dürfte dem einen oder anderen Fan sicherlich bekannt vorkommen. Denn schon Anfang Januar machten Schlagzeilen die Runde, dass Brian mit seiner neuen Flamme im Urlaub ist – und zwar genau in dem Hotel, in dem er Megan vor Jahren geheiratet hatte.

Während es Sharna offenbar gar nicht abwarten konnte, die Beziehung öffentlich zu machen, hüllt sich Brian aktuell noch in Schweigen. Dafür ergreifen jedoch zahlreiche User das Wort und gratulieren dem Paar begeistert. Auch einige "Dancing with the Stars"-Kollegen wie Peta Murgatroyd (34) wünschen den Turteltauben alles Gute.

Instagram / brianaustingreen Schauspieler Brian Austin Green im Pool, Januar 2021

Instagram / sharnaburgess Sharna Burgess im Dezember 2020

Getty Images Brian Austin Green, 2019

