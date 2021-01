Demi Lovato (28) ließ ihren Worten nun Taten folgen. Nachdem die Sängerin während der letzten Monate vor allem mit ihrer gescheiterten Beziehung zu Max Ehrich (29) Schlagzeilen gemacht hatte, sind es in letzter Zeit auch ihre Haare, die Aufmerksamkeit erregen. Vor einigen Wochen hatte die Sängerin ihre Fans schon mit einer völlig neuen Frisur überrascht – und dabei auch schon angekündigt, dass sie noch weitere Veränderungen vornehmen möchte: Und genau diese präsentiert sie jetzt im Netz.

Bereits im November schnitt sich die 28-Jährige ihre langen Haare aus überwiegend emotionalen Gründen, wie sie damals sagte, radikal ab und präsentierte sich im Netz mit einem blonden Kurzhaarschnitt. Jetzt ging die "Sorry Not Sorry"-Interpretin noch einen Schritt weiter und ließ ihre Mähne erneut kürzen – aber das ist noch nicht alles: Demi tönte ihre Haare zudem pinkfarben. Den neuen Look zeigt sie nun ganz stolz auf Instagram in einem kurzen Clip. Den Beitrag hat sie hierfür lediglich mit einem Herzen kommentiert – die Musikerin scheint sich also pudelwohl mit ihrer neuen Frisur zu fühlen.

Demis Stylistin Amber erklärte bereits im November gegenüber Daily Mail, warum die Sängerin ihren Look so drastisch verändert hatte. Es gehe darum, dass sich Demi so ein Gefühl von Selbstbestimmung geben wolle. "Sie [Demi] ist einer dieser Menschen, denen einfach jeder Look steht", schwärmte Amber außerdem von ihrer berühmten Arbeitgeberin.

Getty Images Demi Lovato bei den American Music Awards in L.A. im November 2017

Demi Lovato, Sängerin und Schauspielerin

Demi Lovato besucht das Fabletics-Fashion-Center in Torrance im Januar 2018

