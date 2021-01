Diese beiden bekommt man zusammen relativ selten öffentlich zu sehen! Seit 2017 sollen Taylor Swift (31) und Joe Alwyn (29) offiziell ein Paar sein, aber auf gemeinsame Auftritte, Liebesbekundungen im Netz oder Pärchenschnappschüsse warten die Fans vergebens. Die Sängerin und der Schauspieler halten ihre Beziehung komplett aus der Öffentlichkeit heraus. Hin und wieder gelingt es Paparazzi dennoch, das Paar abzulichten – so wie jetzt!

Daily Mail liegen exklusiv Bilder vor, die Taylor und Joe bei einem Spaziergang zeigen. Zusammen mit seiner Mutter Elizabeth schlendern die Turteltauben Händchen haltend durch London. Zugegeben, man muss tatsächlich zweimal hinschauen, um zu erkennen, dass es sich wirklich um die beiden handelt. Denn sowohl Taylor als auch ihr Partner sind dick eingepackt und mit Mütze, warmer Jacke, Gummistiefel und Mundschutz unterwegs.

Ob die beiden in ihrer Beziehung demnächst wohl den nächsten Schritt gehen werden? Erst neulich überraschte Taylor die Community damit, dass die beiden auch beruflich ein gutes Team sind. Obwohl sie fast nie über ihre Beziehung zu Joe spricht, gab sie in einem Q&A auf dem Musikvideo-Streamingdienst Vevo preis, dass ihr Freund sogar an ihrem neuen Album mitgewirkt hat. "Ich habe drei Songs mit ihm zusammengeschrieben", erzählte sie.

Anzeige

ActionPress Taylor Swift und Joe Alwyn, Oktober 2019

Anzeige

Instagram / taylorswift Taylor Swift, Musikerin

Anzeige

Getty Images Taylor Swift im Jahr 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de