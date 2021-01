R'n'B-Star Rihanna (32) und Rapper A$AP Rocky (32) sind sich im vergangenen Jahr näher gekommen. Der New Yorker musste wohl längere Zeit in RiRis Friendzone zubringen, bevor es auch auf ihrer Seite gefunkt hat. Doch inzwischen waren die beiden gemeinsam in Rihannas Heimat Barbados und haben auch den Jahreswechsel als Pärchen zusammen verbracht. Und zu diesem Anlass zeigte Rihanna viel Bein und einen ganz besonderen Stiletto.

Denn auf einem Bild, das die 32-Jährige auf Instagram postete, ist sie ganz in Gold vor einem palmenumsäumten Pool zu sehen. Mit glänzendem Bikinioberteil und langem Rock bekleidet hebt sie sexy das rechte Bein, sodass ein bis übers Knie geschnürter Stiletto sichtbar wird. Das Highlight an den Tretern ist auf den ersten Blick gar nicht zu sehen, wie das Magazin People berichtet: Die Schuhe wurden von Freund A$AP persönlich entworfen. In Zusammenarbeit mit der von ihm gegründeten Kreativagentur AWGE kann nun auch jeder in RiRis Schuhe schlüpfen. Kostenpunkt: in etwa 1.500 Euro.

Unter das Bild schrieb RiRi ihren Vorsatz fürs neue Jahr: "den Druck erhöhen." In den Kommentaren witzelten die Fans, damit meine die neunfache Grammy-Preisträgerin doch wohl hoffentlich die Arbeit an ihrem heiß ersehnten nächsten Album.

ActionPress A$AP Rocky und Rihanna bei den Fashion Forward Awards in London im Dezember 2019

Instagram / badgalriri Rihanna, 2020

Getty Images Rihanna und A$AP Rocky, 2012

