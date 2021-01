Am kommenden Freitag ist es endlich so weit: Die Dschungelshow geht an den Start! Zwölf mehr oder weniger bekannte Promis kämpfen in dem Dschungelcamp-Ersatz um den Sieg – und das goldene Ticket für das reguläre Camp im Jahr 2022. Wie unterhaltsam das Ganze für die Fans wird, hängt natürlich hauptsächlich von den Kandidaten ab. Ex-Camper Aurelio Savina (43) analysierte den Dschungelshow-Cast jetzt für Promiflash und nahm dabei wie gewohnt kein Blatt vor den Mund...

Einige Teilnehmer kennt der Reality-TV-Star persönlich, darunter auch Oliver Sanne (34). Für ihn hat Aurelio wenig überraschend kein gutes Wort übrig: "Ja, mein Freund! Der unsympathischste Bachelor der Welt. Jeder weiß, dass ich ihn nicht leiden kann, das habe ich ihm oft genug gesagt, auch ins Gesicht. Ich hoffe, der fliegt sofort. Ansonsten wünsche ich mir, dass er da richtig einen auf den Sack bekommt."

Auch mit Christina Dimitriou (29) hat Aurelio bereits durch seine Webshow "Gentlemen's Club" Bekanntschaft gemacht. Sie scheint er wesentlich mehr zu mögen als Oli – dennoch sagt er ganz klar: Die Ex On The Beach-Bekanntheit wird für Furore sorgen! "Nettes Mädel, nicht auf den Mund gefallen. Die sagt, was sie denkt, ohne Rücksicht auf Verluste. Finde ich gar nicht so schlecht, aber ich kann mir vorstellen, dass sie da schon ein paar Probleme kriegen wird."

Mit wem sich für Christina Probleme ergeben könnten? Aurelios Meinung nach mit Frank Fussbroich (52): "Soweit ich das mitbekommen habe, lässt der sich auch nix gefallen." Auch bei diesen Damen ist der ehemalige Sommerhaus-Kandidat überzeugt, dass es explosiv werden könnte: "Djamila Rowe, kenn' ich nur bedingt, scheint mir auch jemand zu sein, der keinem Zickenkrieg aus dem Weg geht. [...] Xenia von Sachsen – kenn ich nicht – aber sie macht auch den Eindruck, als würde sie tatsächlich auch keine Probleme mit Zickenterror haben oder keine Probleme haben, mit anderen Leute zu diskutieren."

Auch für Mike Heiter (28), den Ex von Elena Miras (28), hat Aurelio nur wenig schonende Worte übrig: "Das ist der junge Mann, der sich alles gefallen lässt von seiner… Ich glaube, die haben sich getrennt… der hat sich alles gefallen lassen. Der Arme tat mir richtig leid. Meiner Meinung nach ein lieber Junge, der vielleicht viel öfter mal auf den Tisch hauen könnte, um mal sein Ding durchzuziehen – ewas verweichlicht."

Und um diese Dschungelshow-Kandidaten macht sich Aurelio tatsächlich die meisten Sorgen – weil er nicht davon überzeugt ist, dass sie die harten Umstände meistern werden: " Zoe Saip... Kenne ich nicht, hab ich auch noch nie gesehen, aber ist ein 21-jähriges Mädel, wahrscheinlich relativ frisch in der Branche. Sollte aufpassen, dass sie nicht gefressen wird, weil sie halt sehr sehr jung ist, wahrscheinlich die Jüngste. Schwierig! [...] Lars Tönsfeuerborn, noch nie gehört. Sieht aus wie ein Kind vom Lande. Macht mir so den Eindruck, als wenn er zwischen den anderen Jungs sich doch durchbeißen muss… Er scheint mir ein bisschen verloren."

Zu Bea Fiedler (63), Lydia Kelovitz und Sam Dylan (29) hat Aurelio noch keine feste Meinung – und will sich erst einmal ein Bild machen. Bei folgendem Teilnehmer weiß der 43-Jährige jedoch ganz genau, was er sagen will: Filip Pavlovic (26)! "Diesen jungen Mann kenne ich sehr gut, ich war mit ihm bei Bachelor in Paradise und das ist mein kleiner Bro – ich bin ein großer Fan von ihm und der wird das Ding rocken, da bin ich mir ziemlich sicher."

Getty Images Oliver Sanne bei der Vogue Fashion's Night Out in Düsseldorf

TVNOW / Frank Fastner Christina Dimitriou, Kandidatin der neuen Dschungelshow

Instagram / frank_fussbroich Frank Fussbroich, ehemaliger "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidat

Instagram / mikeheiter13 Mike Heiter, ehemaliger "Love Island"-Kandidat

Sebastian Brüll Model Zoe Saip

Instagram / larstoensfeuerborn Lars Tönsfeuerborn im April 2020

Instagram / filip_pavlovic1 Filip Pavlovic im Januar 2021

Getty Images Society-Lady Djamila Rowe

Actionpress/ Tamara Bieber Xenia Prinzessin von Sachsen beim Mazda Spring Cocktail 2019

