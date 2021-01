Auf diesen Moment haben die Fans schon sehnsüchtig gewartet! Ende Dezember machten erste Schlagzeilen die Runde, dass Emma Roberts (29) kurz nach Weihnachten still und heimlich Mama geworden ist. Selbst geäußert hat sich die Schauspielerin zu dieser Nachricht nicht – doch jetzt macht sie ihren über 15 Millionen Insta-Followern ein ganz besonderes Geschenk: Sie teilt zum allerersten Mal einen zuckersüßen Mutter-Sohn-Schnappschuss.

Auf ihrem Instagram-Kanal macht es Emma offiziell: Ihr Baby hat tatsächlich gesund und munter das Licht der Welt erblickt. "Vielen Dank 2020, dass du eine Sache richtig gemacht hast", beginnt sie ihren Beitrag. Im Anschluss bestätigt sie dann auch den Namen ihres Wonneproppen. Der Kleine heißt Rhodes Robert Hedlund. Zu ihren Worten teilt die 29-Jährige ein gemeinsames Bild, auf dem sie ihren Sohnemann liebevoll im Arm hält.

Die Community ist gleich ganz aus dem Häuschen – der Beitrag wird innerhalb weniger Stunden über eine Million Mal gelikt. Außerdem hinterlassen zahlreiche prominente User ihre Glückwünsche. "Liebe euch, ich freu mich so", schreibt zum Beispiel Pretty Little Liars-Star Ashley Benson (31). Und auch Schauspielkollegin Reese Witherspoon (44) kommentiert begeistert: "Oh Baby! Herzlichen Glückwunsch."

Anzeige

Instagram / emmaroberts Garrett Hedlund und Emma Roberts im August 2020

Anzeige

Instagram / emmaroberts Emma Roberts

Anzeige

Getty Images Reese Witherspoon bei den SAG-Awards in L.A. im Januar 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de