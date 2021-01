Diese Liebe geht unter die Haut! Die ehemaligen "Love Island"-Kandidaten Dijana Cvijetic (27) und Marcellino Kremers nahmen an derselben Kuppelshow teil, jedoch nicht in derselben Staffel. Nach ihrer Teilnahme an dem Dating-Format fanden sie die große Liebe ineinander – und das präsentieren sie stets mithilfe von Pärchen-Pics im Netz. Um ihre innigen Gefühle deutlicher zum Ausdruck zu bringen, legte Dijana nun noch eine Schippe drauf: Sie ließ sich den Anfangsbuchstaben ihres Liebsten tätowieren!

Auf Instagram postete die Influencerin einen Clip von ihrem Besuch beim Tätowierer. Ihr allererstes Tattoo sollte zugleich eine Liebesbekundung an ihren Schatz Marcellino sein. Direkt unter ihrem Ohr ziert nun der Buchstabe "M" den Hals der Blondine. Natürlich filmte Dijana auch die Reaktion ihres Freundes auf die ihm gewidmete Körperverzierung. Der Muskelmann schien total begeistert von dem Resultat zu sein, denn auch er postete ein Bild davon in seine Story und schrieb dazu: "Was soll man dazu noch sagen."

Zu ihrem 27. Geburtstag hatte Marcellino seiner Dijana ebenfalls eine niedliche Liebeserklärung gemacht. "Mich zu verlieben, war nie mein Plan, bis ich eines Tages festgestellt habe, dass ich diese Person zu sehr liebe. Alles Gute zum Geburtstag, mein Herz!", schrieb das TV-Sternchen im Internet.

Promiflash Dijana Cvijetic und Marcellino Kremers im Promiflash-Interview

Instagram / deeanaofficial Dijana Cvijetic, 2021

Instagram / marcellinokremers Dijana Cvijetic und Marcellino Kremers

