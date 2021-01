Marcellino Kremers findet liebevolle Worte für seine Freundin Dijana Cvijetic (27)! Seit vergangenen September ist öffentlich, dass die einstigen Kampf der Realitystars-Kollegen ein Paar sind. Seit sie ihre Beziehung nicht mehr vor ihren Followern verstecken, überschütten sie ihre Communitys regelrecht mit süßen Couple-Content. Am 7. Januar feierte Dijana nun ihren 27. Geburtstag – und dazu machte ihr ihr Herzbube Marcellino eine wirklich rührende Liebeserklärung!

Schon kurz nach null Uhr postete der Muskelmann einen ersten Geburtstagsgruß in seine Instagram-Story. Zu einem Pärchenfoto der beiden schrieb Marcellino auf Englisch dazu: "Mich zu verlieben, war nie mein Plan, bis ich eines Tages festgestellt habe, dass ich diese Person zu sehr liebe. Alles Gute zum Geburtstag, mein Herz!"

Doch damit nicht genug: Marcellino hatte offenbar noch mehr herzerwärmende Worte in petto, die er am Donnerstagabend in einem Feed-Post zusammenfasste: "Ich liebe dich mehr, als ich es dir jemals sagen könnte. Du bist der einmalig wahr gewordene Traum für mich. Auf unsere Zukunft!", schrieb er erneut auf Englisch. Hach, muss Liebe schön sein.

Anzeige

Instagram / marcellinokremers Dijana Cvijetic und Marcellino Kremers an Weihnachten 2020

Anzeige

Instagram / marcellinokremers Marcellino Kremers und Dijana Cvijetic

Anzeige

Instagram / deeanaofficial Dijana Cvijetic und Marcellino Kremers

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de