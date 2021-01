Kim Kardashians (40) Ehe soll endgültig vor dem Aus stehen! Schon seit Wochen halten sich die Schlagzeilen über die Unternehmerin und ihren Mann Kanye West (43): Nach einem turbulenten Jahr sollen die ehemaligen Turteltauben sich jetzt scheiden lassen wollen. Obwohl sie selbst noch kein Wort zu der mutmaßlichen Trennung verlor, scheint die Kurven-Queen sie nun doch zu bestätigen: Kim trägt ihren Ehering nicht!

Auf ihrem Instagram-Profil teilte die Reality-TV-Darstellerin am Dienstag mehrere Werbebilder für ihre Marke Skims. Doch neben der formgebenden Unterwäsche fiel ihren Fans dabei vor allem die linke Hand der vierfachen Mama ins Auge: Wo normalerweise in den USA der Ehering getragen wird, herrscht gähnende Leere! Ob Kim damit bekräftigt, dass ihre Liebe am Ende ist? Oder hat sie das Schmuckstück nur für das Shooting abgenommen?

In den vergangenen Wochen wurde Kim immer wieder mit und ohne ihren funkelnden Ring abgelichtet. Bei einem Einkaufsbummel in Los Angeles trug sie den Schmuck zuletzt dann wieder und verwirrte ihre Fans. Was meint ihr: Ist der fehlende Klunker auf den neuen Bildern das Zeichen für das Ehe-Aus? Stimmt unten ab.

Anzeige

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian, November 2019

Anzeige

Instagram / kimkardashian Reality-TV-Star Kim Kardashian, Januar 2021

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Unternehmerin

Anzeige

Denkt ihr, dass Kim mit diesen Bildern die Gerüchte bestätigt? Ja, definitiv. Nein, das sind schließlich nur Werbebilder... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de