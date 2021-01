Setzt Kim Kardashian (40) damit etwa ein Zeichen? Über die Reality-Beauty kursieren zurzeit wieder mal einige Gerüchte. Angeblich soll es in ihrer Ehe mit Kanye West (43) so heftig kriseln, dass sie sich schon eine Scheidungsanwältin besorgt hat. Dafür spricht auch, dass die vierfache Mutter in den vergangenen Wochen immer wieder ohne ihren Ehering gesehen worden ist. Jetzt wurde Kim aber erneut mit dem goldenen Ring abgelichtet. Heißt das etwa, dass an den Trennungsgerüchten doch nichts dran ist?

Auf den Social-Media-Pics der 40-Jährigen ist von dem Schmuckstück schon länger keine Spur mehr. Am Montag erwischten Paparazzi Kim bei einem Ausflug in Los Angeles und dabei glänzte ihr schlichter Ehering wieder an ihrem Finger. Gibt es also doch noch eine Chance für Kim und Kanyes Liebe? Ein Insider behauptete jetzt gegenüber People, dass die beiden ihre Beziehung noch nicht ganz aufgegeben hätten. Die Keeping up with the Kardashians-Stars gehen offenbar zu einer Paartherapie. "Sie arbeiten schon lange an ihrer Ehe, haben aber noch keine Entscheidung getroffen", erklärte die Quelle.

Ob die Scheidung im Hause Kardashian-West also wirklich, wie viele andere Quellen behaupten, nur noch eine Frage der Zeit ist, wird sich zeigen. Dass Kim und Kanye gerade eine schwere Zeit durchmachen, da sind sich allerdings alle Insider sicher. Glaubt ihr, an den Scheidungsgerüchten ist etwas dran? Stimmt ab!

Getty Images Kim Kardashian und Kanye West bei den MTV Music Awards 2016

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian, November 2019

Getty Images Kim Kardashian und Kanye West auf der Met Gala im Jahr 2016

