Ist aus Micha Osl und seinem Take Me Out-Sieger Sascha tatsächlich ein Paar geworden? In der ersten Folge des Gay-Specials der Datingshow haben der Hamburger und der Blondschopf sich gesucht und gefunden. Ob aus dem anfänglichen Flirt vor laufenden Kameras später aber tatsächlich mehr wurde, ist bisher nicht klar. Mit einem Social-Media-Post macht Micha den Zuschauern aber jetzt Hoffnung auf ein Happy End: Hat er etwa ein Liebesschloss für sich und Sascha anfertigen lassen?

In seiner Instagram-Story zeigte Micha jedenfalls einen kurzen Clip, in dem er ein rotes Schloss gravieren ließ. Weniger später fand das Liebesschloss, dass unter anderem ein kleines Herzchen ziert, einen neuen Platz an einer Brücke. Doch was hat das mit Sascha zu tun? Auf dem Vorhängeschloss steht "M&S". Das könnte durchaus für "Micha und Sascha" stehen.

Dass Micha einen neuen Mann an seiner Seite hat, bewies der Fitnessfan bereits vor einigen Tagen mit einem Kaffee-Boomerang aus dem Bett. Ob es sich bei seinem morgendlichen Besucher aber tatsächlich um seinen "Take Me Out"-Auserwählten handelte, ist nicht klar.

Instagram / micha.osl Micha Osl, "Take Me Out"-Kandidat

Instagram / micha.osl Micha Osls Liebesschloss

Instagram / micha.osl Micha Osl, "Take Me Out"-Kandidat

