Hat Micha Osl bei Take Me Out die große Liebe gefunden? Der hübsche Hamburger war einer der Kandidaten in der ersten Folge des Gay-Specials! Zu Beginn stand er, wie jeder Teilnehmer, 30 Jungs gegenüber, vor denen er sich beweisen musste. In der dritten Vorstellungsrunde zeigte Micha viel nackte Haut und konnte sich zum Schluss sogar aus zehn Männern einen aussuchen. Doch ist er mit dem Sieger noch zusammen?

Micha hatte sich für den Lockenkopf Sascha entschieden, der sich im finalen Stechen gegen seinen Konkurrenten Kevin durchsetzen konnte. Die beiden verließen Hand in Hand die Show. Doch wie ging es bei ihnen nach der Sendung weiter? Offiziell gibt es auf diese Frage noch keine Antwort, Micha gab nun aber einen Hinweis in seiner Instagram-Story am Morgen nach der Ausstrahlung. Der sportliche Hottie veröffentlichte einen Boomerang, in dem man sieht, wie zwei Kaffeetassen anstoßen – und auf der einen steht "Ich liebe dich". Ob es sich bei der anderen Hand um die von Sascha handelt, ist nicht bekannt.

Einer, der in der Sendung nicht so viel Glück wie Micha hatte, war Timm Schrock. Nachdem er Kunststückchen mit seinem Dackel Bongo präsentierte, war kein Kandidat mehr übrig, der ihn kennenlernen wollte. Er musste alleine nach Hause gehen.

Instagram / micha.osl Micha Osl, "Take Me Out"-Kandidat

Instagram / micha.osl Micha Osl, 2020 in Hamburg

Instagram / micha.osl Micha Osl, "Take Me Out"-Kandidat

