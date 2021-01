Diese Neuigkeit dürfte dafür sorgen, dass etliche Fans in Erinnerung schwelgen: Robbie Williams (46) und Kylie Minogue (52) stecken wieder unter einer Decke! Vor 20 Jahren erschien ihr erstes gemeinsames Werk: "Kids" erreichte weltweit Top-Chartsplatzierungen und auch das Musikvideo wurde zum Klassiker – besonders die vielen Anlehnungen an den 80er-Jahre-Film Grease, genauer gesagt das Zusammenspiel von John Travolta (66) und Olivia (72) Newton-John, sind wohl legendär. Ob Robbie und Kylie mit ihrer Reunion an den "Kids"-Erfolg anknüpfen werden?

Was genau die zwei Popstars aushecken? Daraus machen sie noch ein Geheimnis. Fakt ist jedoch, dass Robbie und Kylie kürzlich für ein gemeinsames Projekt vor dem Mikro standen. "Ich habe ein Lied mit Miss Kylie Minogue, ich habe große Pläne dafür, wenn sie dazu bereits ist. Ich habe große Pläne", beteuerte der 46-Jährige gegenüber Daily Star Online.

Ein Informant steckte dem UK-Magazin zudem: "Kylie und Robbie haben zusammen einen Song aufgenommen." Es sei ihre erste Kollaboration seit "Kids" im Jahr 2000 und Robbie sei sehr daran interessiert, daraus eine Single zu machen. Noch stehe allerdings kein Datum fest, an dem sie veröffentlich werden soll.

Getty Images Robbie Williams im Dezember 2016

Getty Images Kylie Minogue beim Glastonbury Festival 2019

Getty Images Robbie Williams, Sänger

