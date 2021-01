Mit zunehmender Geschwindigkeit klettert Hailee Steinfeld (24) die Karriereleiter empor. Erst im vergangenen Dezember wurde publik, dass die Schauspielerin nach einer Sprechrolle in dem Animationsfilm Spiderman: A New Universe erstmals selbst in einer Comicbuch-Verfilmung zu sehen sein wird. Die 23-Jährige wurde bei den Dreharbeiten zur Serie "Hawkeye" im Kostüm der Marvel-Heldin Kate Bishop gesichtet. In einem Interview sprach Hailee nun darüber, welche Bedeutung sie ihrer neuen Rolle beimisst.

"Ich fühle mich so geehrt, ein Teil dieser Familie des Marvel Cinematic Universe zu sein. [Kate, Anm. d. Red.] ist ein unglaublicher Charakter und es ist ein unheimlich spaßiger Weg bisher", schwärmte Hailee. Gegenüber dem People-Magazin erklärte sie weiter, dass es "Glück im Unglück" gewesen sei, sich nur mit wenigen Menschen treffen zu können. Sie habe das Geheimnis um ihre Rolle nur schwer für sich behalten können. Hailee nahm damit auf die der Gesundheitskrise wegen geltenden Abstandsregeln Bezug. Ihr Engagement hatte sie zunächst monatelang verheimlichen müssen.

Neben dem "Pitch Perfect"-Star werden auch Jeremy Renner (50), Vera Farmiga (47) und Florence Pugh (25) in der Disney+-Serie zu sehen sein. Wer von den Helden des Marvel-Universums dennoch einfach nicht genug bekommen kann, darf sich schon einmal auf die kommenden Jahre freuen: Die Produktionsfirma verkündete erst kürzlich eine ganze Reihe von Neuerscheinungen.

RCF / MEGA Hailee Steinfeld und Jeremy Renner am Set von "Hawkeye"

Getty Images Hailee Steinfeld, Schauspielerin

Getty Images Hailee Steinfeld bei einer Premiere in New York

