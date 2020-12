Endlich steht es fest: Hailee Steinfeld (23) wird zur Marvel-Heldin! Im September 2019 wurde bereits spekuliert, ob die Schauspielerin nach einer ersten Sprechrolle in dem Film Spiderman: A New Universe in Kürze auch in einer Comic-Verfilmung zu sehen sein wird. Sie wurde als weibliche Hauptrolle in der geplanten Disney+-Serie "Hawkeye" gehandelt, die sich um den gleichnamigen Superhelden aka Clint Barton – gespielt von Jeremy Renner – dreht. Und tatsächlich, Hailee hat das Angebot angenommen!

Die 23-Jährige wurde jetzt im Look der Marvel-Heldin Kate Bishop bei Dreharbeiten gesichtet. Auf den Bildern ist sie beim Spannen eines Bogens zu sehen, außerdem zeigt sie sich darauf mit dem Comic-Hund Lucky, der auch Pizza Dog genannt wird. Während die Schnappschüsse für sich sprechen, haben bislang aber weder Hailee noch Disney oder Marvel ihre Rolle in "Hawkeye" bestätigt.

Nachdem im vergangenen Jahr die Gerüchte um Hailees Engagement in der Serie aufgekommen waren, versuchte die Ex-Transformers-Darstellerin, diese abzutun: Im Mai wurde sie in der Radiosendung "Zach Sang Show" auf die "Hawkeye"-Rolle angesprochen – und behauptete, selbst noch nichts Konkretes dazu zu wissen.

Getty Images Hailee Steinfeld auf der Vanity Fair Oscar Party 2020

Getty Images Jeremy Renner, Schauspieler

Getty Images Hailee Steinfeld, Schauspielerin

