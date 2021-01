Auf diesen Moment haben eingefleischte Dschungelcamp-Fans schon lange gewartet! Heute feierte die Ersatzshow "Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow" endlich ihren Auftakt. Die drei Kandidaten Mike Heiter (28), Zoe Saip und Frank Fussbroich (52) zogen als erstes in die winzige Hütte – und im TV-Studio wartete bereits die erste große Herausforderung auf die drei Abenteurer: Mike, Zoe und Frank traten zu ihrer ersten Dschungelprüfung an – doch viele Sterne kamen dabei nicht rum!

Bei der ersten Dschungelprüfung namens "Tierischer Einlauf" konnten die drei Dschungelcamp-Anwärter ganze neun Sterne erspielen – und dafür mussten die Ex-GNTM-Kandidatin, der ehemalige Love Island-Boy und der "Die Fussbroichs"-Star mehrere Schlüssel mit einem Magneten durch ein Plexiglas-Labyrinth manövrieren. Doch damit nicht genug: Die Tiny-House-Bewohner befanden sich dabei mit Eidechsen, Schlangen und Co. in einem engen Wassertank.

Und das wurde insbesondere für Zoe zu einer kniffligen und vor allem Furcht einflößenden Herausforderung: Während sich Mike blitzschnell aus seinem Tank befreite, stellte sich die Blondine bei dieser Aufgabe weitaus unbegabter an. Sie konnte die benötigten Schlüssel in der vorgegebenen Zeit nicht nur das Labyrinth führen. Somit konnte sich das Dreier-Gespann nur über die drei Sterne freuen, die Mike erspielt hatte.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow" auf TVNOW.de

TVNOW / Stefan Gregorowius Mike Heiter, Zoe Saip und Frank Fussbroich bei "Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow"

TVNOW / Stefan Gregorowius Zoe Saip bei "Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow"

TVNOW / Stefan Gregorowius Mike Heiter, Zoe Saip, Frank Fussbroich und Dr. Bob bei "Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow"

Was hat euch die erste Dschungelprüfung gefallen? 265 Stimmen 85 Toll, die war echt unterhaltsam! 180 Na ja, da gab es in der Vergangenheit schon bessere Prüfungen!



