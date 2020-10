Bereitet sich Zoe Saip so etwa auf das Dschungelcamp vor? Trotz der aktuellen Gesundheitslage findet die TV-Show im kommenden Jahr statt – diesmal allerdings nicht in Australien, sondern in Wales. Seitdem bekannt ist, dass die Sendung produziert wird, wird natürlich schon fleißig spekuliert: Welche Promis werden sich dieser TV-Herausforderung stellen? Eine mögliche Kandidatin ist Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin Zoe, die jetzt sogar selbst die Gerüchteküche mit einer Aussage zum Brodeln bringt.

Zoe war neulich bei einer Ernährungsberatung – und natürlich ist das den aufmerksamen Fans nicht entgangen. Ein User nutzte bei einer Frage- und Antwortrunde die Gelegenheit beim Schopf und hakte nach, was es mit dem Termin auf sich hatte. "Ich muss für ein Projekt, das bald ansteht, zunehmen. Und da habe ich jetzt eine Ernährungsberatung gemacht und habe einen Plan bekommen und ich bekomme noch einen neuen Trainingsplan", erklärte die Blondine ihren Fans. Tatsächlich könnte das ein Indiz für ihre Dschungelcamp-Teilnahme sein: Denn die vergangenen Staffeln haben immer wieder gezeigt, dass dank Reis und Bohnen die Pfunde bei den Kandidaten ordentlich purzeln.

Zoe ist 1,80 groß und für ihre Größe sehr schlank – das eine oder andere Extra-Pfündchen könnte also für das mögliche TV-Abenteuer in Wales nicht schaden. Doch von wie vielen Kilo spricht das Model hier eigentlich? "Ich will zwei bis drei Kilo zunehmen, um wieder auf mein Normalgewicht zu kommen, da ich in den letzten Wochen ein bisschen abgenommen habe, weil ich ziemlich viel Stress hatte. Muss aber um einiges mehr zunehmen", erzählte sie ihrer Community abschließend. Um ihr Ziel zu erreichen, esse sie aktuell bis zu sechs Mahlzeiten am Tag: "Das klingt jetzt erst mal viel, aber das ist es gar nicht. Das sind zum Beispiel auch Snacks wie Proteinriegel und so oder eine Banane."

Instagram / zoesalome Zoe Saip im November 2018

Instagram / zoesalome Zoe Saip im November 2019

Instagram / zoesalome Zoe Saip, Ex-GNTM-Kandidatin

