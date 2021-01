Das Blatt kann sich noch wenden! Am Freitagabend flimmerte die allererste Folge der diesjährigen Ersatzshow des Dschungelcamps über die Fernsehschirme. Neben einem Sprüchefeuerwerk von Daniel Hartwich (42) und Sonja Zietlow (52), diverser Seitenhiebe und einer ziemlich hysterischen Dschungelprüfung haben die Supporter bereits ihren Liebling auserkoren: Doch liegt Mike Heiter (28), Zoe Saip oder Frank Fussbroich (52) nach der ersten Sendung vorn? Daniel und Sonja brachten Licht ins Dunkel!

Wer zieht ins Halbfinale ein und ist seinem Traum vom Dschungelcamp 2022 ein Stückchen näher? Tatsächlich voteten die Zuschauer das ehemalige GNTM-Girl gerade mal auf Platz drei. An der Spitze wurde es schon etwas dünner – doch Mike konnte sich in dem Zwischenstand vor Frank setzen und führt damit zurzeit das Zuschauervoting an. Erst am Sonntag werden die zwei Halbfinalisten gekürt – und bis dahin kann sich noch einiges verändern...

Doch wie sehen das die Promiflash-Leser? In einer aktuellen Umfrage (Stand: 16. Januar, 00:15 Uhr) haben die Fans aus allen zwölf Kandidaten einen Favoriten gewählt – und dabei haben es diese drei VIPs aufs Siegertreppchen geschafft: Sam Dylan (29) belegt mit 22,5 Prozent aller Stimmen den ersten Platz. Dicht gefolgt von Mike Heiter, der mit 20,5 Prozent auf dem zweiten Platz landet. Mit 18,8 Prozent liegt Filip Pavlovic (26) knapp dahinter.

TVNOW / Stefan Gregorowius Sonja Zietlow und Daniel Hartwich bei "Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow"

TVNOW / Stefan Gregorowius Mike Heiter, Zoe Saip und Frank Fussbroich bei "Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow"

TVNOW / Stefan Gregorowius Mike Heiter, Zoe Saip und Frank Fussbroich bei der Dschungel-Prüfung

Wer ist euer Favorit? 1357 Stimmen 1066 Mike – ganz eindeutig! 190 Ich sehe Frank vorne! 101 Für mich ist Zoe die Favoritin!



