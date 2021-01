Na, das geht ja schon ziemlich gut los! Seit wenigen Minuten läuft die Ersatzshow des Dschungelcamps. Und auch wenn dieses Jahr einiges anders ist, haben Daniel Hartwich (42) und Sonja Zietlow (52) ihren Humor nicht verloren. Vor allem der Moderator haut schon zu Beginn der Show ziemlich auf die Kacke: Daniel disste seine Kollegin Katja Burkard (55) mit einem ziemlich miesen Spruch!

Das hat gesessen! Nachdem Ersatzshow-Kandidatin Zoe Saip sich vorgestellt hatte, platzte es nur so aus dem 42-Jährigen raus. "Zoe Salome Saip, das ist der Name, bei dem Katja Burkhard implodiert”, warf Daniel ganz trocken in die Runde und das Netz rastete komplett aus. "Die arme Katja Burkard", "Hat Daniel gerade Katja Burkard bis auf den Tod geroastet" und "Der beste Spruch des Abends: 'Katja Burkhard ist implodiert'", lauteten einige Twitter-Komentare.

Ganz offensichtlich nehmen Daniel und Sonja auch dieses Jahr wieder kein Blatt vor dem Mund. Denn auch die bisherigen Kandidaten Mike Heiter (28), Frank (52) Frank Fussbroich und Zoe bekommen bereits ihr Fett weg. "Endlich kommt ein richtiger Star", kündigten die beiden Dr. Bob (70) in der Show an.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow" auf TVNOW.de

Katja Burkard im Januar 2019 in Düsseldorf

Daniel Hartwich, Moderator

Katja Burkard, 2019

