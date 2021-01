Kurz vor Beginn der Sendung scheint ein Kandidat bereits die Mehrheit des Publikums auf seiner Seite zu haben! Heute um 22:15 Uhr ist es endlich so weit – die Dschungelshow, die als Ersatz für das jährliche Dschungelcamp dient, startet bei RTL. Bereits jetzt ist klar: Die teilnehmenden Promis werden es nicht leicht haben – auf engstem Raum werden sie in der kommenden Zeit zusammenleben. Unterstützung bekommen sie dabei von ihren Fans. Doch wem drücken die Promiflash-Leser die Daumen?

Eine aktuelle Umfrage von Promiflash hat ergeben, dass Mike Heiter (28) der neue Favorit unter den Teilnehmern ist! Mit 22,8 Prozent der Stimmen (Stand: 15. Januar, 09:15 Uhr) konnte er sich knapp die Mehrheit sichern. Dicht auf seinen Fersen befindet sich Filip Pavlovic (26) mit 21,6 Prozent. Der ehemalige Bachelorette-Kandidat hat in den letzten Tagen wohl ein wenig an Beliebtheit einbüßen müssen – in einer früheren Umfrage lag er noch haarscharf vor Mike! Auf Platz drei befindet sich Reality-TV-Gesicht Sam Dylan (29). Er sicherte sich stolze 14,6 Prozent der Votes.

Mit Lars Tönsfeuerborn (30) und Oliver Sanne (34) auf den Rängen dahinter befinden sich in den Top fünf nur Männer. Auf Platz sechs schaffte es dann die erste Frau – Xenia Prinzessin von Sachsen (34). Die #CoupleChallenge-Teilnehmerin kann sich über sechs Prozent der Stimmen freuen. Insgesamt nahmen 4.214 Leser an der Umfrage teil.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow" bei TVNOW.

Anzeige

Instagram / mikeheiter13 Mike Heiter im November 2019 in Essen

Anzeige

Instagram / filip_pavlovic1 Filip Pavlovic im Januar 2021

Anzeige

RTL2 Sam Dylan bei "Kampf der Realitystars"

Actionpress/ Tamara Bieber Xenia Prinzessin von Sachsen beim Mazda Spring Cocktail 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de