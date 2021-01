Zoe Saip macht kein Geheimnis aus den schweren Phasen ihres Lebens! Aktuell kämpft die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin im Rahmen der Dschungelshow um den Einzug ins Dschungelcamp 2022. Doch schon bei der ersten Prüfung hatte die Blondine auf ganzer Linie versagt. Diese Niederlage führte bei dem Reality-TV-Sternchen zu einem Gefühlsausbruch – und dabei offenbarte sie das schwierige Verhältnis zu ihrer Familie: Zoe hat keinen Kontakt zu ihrer Mutter und zu ihrer Schwester.

"Ich habe seit zwei Jahren keinen Kontakt zu meiner Mutter und meiner Schwester", sprach Zoe das belastende Thema gegenüber Mitstreiter Frank Fussbroich (52) an und erklärte: "Es war einfach eine schwierige Zeit nach GNTM." Seither leide die Blondine unter regelmäßigen Gefühlsausbrüchen – und aus diesem Grund habe sie sich inzwischen professionelle Hilfe geholt. "Ich bin seit sechs Monaten in Therapie", gab sie einen weiteren Einblick in ihr Privatleben.

Es dürfte also kein Wunder sein, dass Zoe umso mehr Wert auf die Meinung ihres Vaters legt: Im Tiny House betonte das Model immer wieder, wie wichtig ihr es sei, dass ihr Papa stolz auf sie sei. "Ich kann in letzter Zeit alles runterschlucken – bis auf das Papa-Thema und Panik", erklärte sie ihre Tränen. Ihr sei zudem bewusst, dass sie sich in TV-Sendungen schon des Öfteren daneben benommen habe, doch sie arbeite an ihrem Verhalten.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow" auf TVNOW.de

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

TVNOW / Stefan Gregorowius Zoe Saip bei "Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow"

TVNOW / Stefan Gregorowius Mike Heiter, Zoe Saip und Frank Fussbroich bei der Dschungel-Prüfung

Instagram / zoesalome Zoe Saip im Oktober 2020



