Bei Elsa Hosk (32) ist es offenbar bald soweit! Das Victoria's Secret-Model erwartet mit seinem Partner Tom Daly das erste gemeinsame Kind – die beiden werden Eltern eines Mädchens. Obwohl die schöne Schwedin die süßen Baby-News zunächst geheim hielt, teilt sie mittlerweile fleißig Schwangerschaftsupdates mit ihren Followern im Netz. Auf einer neuen Aufnahme präsentiert sie nun stolz ihren kugelrunden Babybauch!

In ihrer Instagram-Story teilte die Beauty Aufnahmen von sich, auf denen sie ihre Rundungen in lässigen Klamotten gekonnt in Szene setzte. Seitlich stehend, stellte Elsa ihre Wölbung deutlich zur Schau – und ihre Kugel kann sich mittlerweile sehen lassen. "Das ist mal ein richtiger Babybauch", schrieb die Blondine zu dem Schnappschuss.

Auch bei ihrer Model-Kollegin Karlie Kloss (28) dürfte es bald soweit sein – die US-Amerikanerin befindet sich ebenfalls in den letzten Etappen ihrer Schwangerschaft. Im Gegensatz zu Elsa verriet die Schönheit jedoch noch nicht, welches Geschlecht ihr Nachwuchs haben wird.

Instagram / hoskelsa Elsa Hosk, "Vicorias's Secret"-Model

Instagram / hoskelsa Elsa Hosk, Model

Instagram / joshuakushner Karlie Kloss, Model

