Kelly Rowland (39) gibt ein Schwangerschaftsupdate der besonderen Art! Im Oktober 2020 hatte die einstige Destiny's Child-Sängerin ihre Fans mit einer süßen Nachricht überrascht: Gemeinsam mit ihrem Mann Tim Weatherspoon erwartet sie aktuell zum zweiten Mal Nachwuchs. Seither präsentiert die "Commander"-Interpretin ihren Babybauch nur allzu gerne im Netz – doch jetzt ließ sie sich etwas Besonderes einfallen: Kelly legte einen sexy Catwalk hin – und das im neunten Schwangerschaftsmonat!

Auf ihrem Instagram-Profil teilte Kelly jetzt einen kurzen Clip, in dem sie ihren kugelrunden Babybauch perfekt in Szene setzt: In dem Video stolziert die werdende Zweifach-Mama selbstbewusst durch einen Garten – und das in einem hautengen Einteiler, wadenhohen Lackstiefeln und einer großen schwarzen Sonnenbrille. "Neunter Monat und bereit!", drückte Kelly ihre große Vorfreude auf ihr zweites Kind aus.

Doch wie kam dieser coole Clip eigentlich bei Kellys Fans an? Die Powerfrau hat ihre Supporter mit ihrem Catwalk offenbar so richtig vom Hocker gehauen – immerhin hinterließen sie ihrem Idol nicht nur zahlreiche Herz- und Flammen-Emojis, sondern auch etliche Komplimente. "Die heißeste Schwangere im neunten Monat, die ich jemals gesehen habe" oder auch "Absolut umwerfend", schwärmten zwei Nutzer auf der Fotoplattform.

Anzeige

Instagram / kellyrowland Kelly Rowland im Januar 2021

Anzeige

Getty Images Kelly Rowland, Sängerin

Anzeige

Getty Images Kelly Rowland in der WarnerMedia Lodge 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de