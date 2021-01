Kim Kardashian (40) widmet ihrem Nachwuchs rührende Worte! Neben ihrer Karriere im Rampenlicht ist die TV-Bekanntheit auch stolze Mutter von vier Kindern. Im Januar 2018 erblickte ihr drittes Kind – Töchterchen Chicago West (3) – das Licht der Welt. Jetzt darf das kleine Mädchen bereits seinen dritten Geburtstag feiern. Anlässlich dieses besonderen Tages meldete sich Kim nun mit emotionalen Worten im Netz!

"Meine Chi Chi Prinzessin, heute bist du drei", startete Kim ihren süßen Glückwunsch-Post via Instagram. Passend dazu teilte die stolze Vierfach-Mutter mehrere Throwback-Schnappschüsse, die Klein-Chicago mit ihren Geschwistern zeigen. "Du hast die süßeste, kleine, hohe Stimme, der ich den ganzen Tag lauschen könnte. Du bringst so viel Magie in unser Leben", schwärmte die 40-Jährige. Und damit noch nicht genug: "Mein Herz ist so voller Liebe, dass du mich als deine Mama ausgewählt hast. Alles Gute!"

Auch Chicagos Oma Kris Jenner (65) ließ es sich selbstverständlich nicht nehmen, ihrer Enkelin zu gratulieren. "Herzlichen Glückwunsch an meinen kostbaren kleinen Engel Chicago", verkündete das Familienoberhaupt überglücklich auf seinem Instagram-Profil. Besonders die gemeinsamen Erinnerungen weiß der Reality-TV-Star zu schätzen. "Du bist die beste Tochter, Enkelin, Cousine, und ich bin so stolz auf dich", schrieb die 65-Jährige.

Instagram / krisjenner Kim Kardashian mit ihrer Tochter Chicago

Instagram / kimkardashian Kris Jenner, Chicago West und Kim Kardashian im Dezember 2019

Instagram / krisjenner Kris Jenner mit ihrer Enkelin Chicago

