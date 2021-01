Hat sie etwa eine neue Lieblingsfarbe? Aktuell herrscht viel Trubel Kim Kardashian (40): Angeblich will sich die Keeping Up With the Kardashians-Darstellerin von ihrem langjährigen Ehemann Kanye West (43) scheiden lassen. Obwohl diese Gerüchte bereits von vielen Bekannten aus dem Umkreis des Paares bestätigt wurden, äußerten sich weder die Unternehmerin noch der Rapper selbst zu den Spekulationen. Anstatt sich aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen, teilte Kim nun aber neue Outfit-Pics mit ihren Fans – und die haben es in sich!

Auf Instagram veröffentlichte die vierfache Mutter nun eine brandneue Bilderserie. Darauf zu sehen: Kim in einem schicken Ton-in-Ton-Look. Die Dunkelhaarige hat für ihren kleinen Foto-Shoot einen gerippten Body, eine gecroppte Puff-Jacke, ein breites Haarband, eine ausgestellte Lacklederhose und Schuhe in Schlangen-Optik miteinander kombiniert. Der Clou dabei? Die Kleidungsstücke und Accessoires bestehen alle aus verschiedenen Brauntönen! In Kombination mit Kims dunkler Wallemähne ergeben sie ein harmonisches Gesamtbild. Um ihren Post zu krönen, hinterließ die 40-Jährige auch noch ein braunes Herz-Emoji in der Bildbeschreibung.

Dass Braun beim Kardashian-Jenner-Clan total angesagt ist, scheint kein Geheimnis zu sein. Die Schwestern hüllen sich immer wieder in die sanften Erdtöne. Zuletzt begeisterte das Nesthäkchen Kylie Jenner (23) auf Instagram im Partnerlook mit seinem Töchterchen Stormi (2): Beide trugen die gleichen rotbraunen Trenchcoats.

ActionPress/SIPA PRESS Kanye West und Kim Kardashian im November 2019

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian auf Instagram

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner und Tochter Stormi auf Instagram

