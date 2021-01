Frank Fussbroich (52) macht seinem Ärger Luft. Der TV-Star kämpft in der Dschungel-Ersatzshow mit Zoe Saip und Mike Heiter (28) um den Einzug ins Dschungelcamp 2021. In der ersten Prüfung in Folge eins konnte das Trio nicht wirklich überzeugen – vor allem Zoe verbrachte den Großteil der Challenge damit, aufgrund der sie umgebenden Reptilien aus vollem Halse zu schreien. Nach der Pleite war Frank sichtlich genervt von ihrem erfolglosen Versuch, Sterne zu sammeln.

"Was willst du machen? Wenn du einen dabei hast, der es nicht schafft? Das ist natürlich scheiße. Dieses Rumheulen und dieses Selbstmitleid, dass man dann haben will in der Situation – ne!", ließ er danach Dampf ab. Mike versuchte, Zoe in Schutz zu nehmen – "Ich finde, sie hat alles gegeben" – doch das konnte sein Mitstreiter gar nicht verstehen: "Ne Mike, das sehe ich ein bisschen anders. Verkackt ist verkackt", befand der 52-Jährige.

Auch Zoe selbst war mit ihrer Leistung nicht zufrieden. Sie brach nach der Challenge in Tränen aus und gab zu: "Ich weiß, dass ich es besser hätte machen können. In den ersten beiden Minuten habe ich mich gar nicht bewegt." Sie sei aufgrund der vielen Tiere in dem Wassertank in Panik geraten – hätte aber trotzdem mehr von sich erwartet.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow" auf TVNOW.de

TVNOW / Stefan Gregorowius Mike Heiter, Zoe Saip und Frank Fussbroich bei "Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow"

TVNOW / Stefan Gregorowius Mike Heiter, Zoe Saip, Frank Fussbroich und Dr. Bob bei "Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow"

TVNOW / Stefan Gregorowius Zoe Saip, TV-Sternchen

