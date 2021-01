Valea Scalabrino (30) macht aus ihrem Liebesleben ein großes Geheimnis. Die Unter uns-Darstellerin ist schon seit einer ganzen Weile glücklich vergeben. Ganz selten hört man die Stimme ihres Partners auch mal im Hintergrund ihrer Social-Media-Storys. Von Pärchenbildern fehlt im Netz allerdings jede Spur – und das hat auch einen ganz bestimmten Grund: Valea hält ihren Freund komplett aus der Öffentlichkeit raus. Aber warum? Das hat die Schauspielerin jetzt ausgeplaudert.

In einer Instagram-Fragerunde wollte ein User von der 30-Jährigen wissen, ob sie ihren Liebsten schon mal öffentlich vorgestellt hatte. Diese Frage muss die Serien-Bekanntheit ganz klar verneinen. "Das wird auch nicht passieren. Er ist keine Person des öffentlichen Lebens und hat nicht vor, eine zu werden", stellt die gebürtige Berlinerin klar. Auf ein Foto des Unbekannten können die Fans demnach also lange warten.

Ein kleines Detail im Bezug auf ihren Herzensmann hat die Brünette aber vor wenigen Tagen doch verraten. Das Paar hat sich am Set kennengelernt. "Liebe am Arbeitsplatz – gutes Thema. Ich kenne meinen Freund ja auch durch meine Arbeit. Der arbeitet ja immer noch bei uns", erzählte sie in einer Story – betonte aber, dass die gemeinsame Arbeit kein Problem für die beiden darstelle.

TVNow/ Stefan Behrens Luke (Jakob Graf) und Sina (Valea Scalabrino) bei "Unter uns"

TVNow/ Bernd Jaworek Valea Scalabrino, Schauspielerin

Instagram / valea_scalabrino_official Valea Scalabrino, "Unter uns"-Darstellerin

