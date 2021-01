Liebe am Arbeitsplatz – kann das funktionieren? Valea Scalabrino (30) ist schon lange ein etabliertes Mitglied im Cast der beliebten Vorabendserie Unter uns: Seit stolzen zehn Jahren spielt sie die Rolle der Ärztin Sina Hirschberger. In den letzten Wochen ging es für ihre Figur in Sachen Liebe heiß her: Nachdem die Dunkelhaarige Wind davon bekommen hatte, dass Luke (Jakob Graf, 37) zunächst ein falsches Spiel mit ihr spielte, fanden die beiden schlussendlich doch noch zueinander. Dass es Valea aber auch hinter den Kulissen warm ums Herz wird, ist längst klar. Sie hat ihren Liebsten sogar bei der Arbeit kennengelernt.

In einer Instagram-Fragerunde wollten die Fans von der Schauspielerin wissen, was sie von Liebe am Arbeitsplatz hält. "Liebe am Arbeitsplatz – gutes Thema. Ich kenne meinen Freund ja auch durch meine Arbeit. Der arbeitet ja immer noch bei uns", meinte sie. Die gebürtige Berlinerin hat ihren Freund also wohl tatsächlich am Set der RTL-Daily kennengelernt. Anscheinend hat das Pärchen auch gar kein Problem damit, quasi täglich als Team zu arbeiten – sie führen eine glückliche Partnerschaft. "Was kann ich sagen? Es hätte mich schlimmer treffen können!", schwärmte Valea.

Doch kann sich die Darstellerin denn auch schon vorstellen, den nächsten Schritt zu gehen? Schon im Juli äußerte die 30-Jährige gegenüber Promiflash, dass sie sich tatsächlich bereit fühle, Mutter zu werden. Zwar habe sie auch etwas Respekt vor den Schmerzen während der Geburt. Doch das würde sie nicht davon abhalten, trotzdem ein Baby zu bekommen.

Anzeige

TVNOW / Stefan Behrens Sina (Valea Scalabrino) und Nika (Isabelle Geiss) bei "Unter uns"

Anzeige

Instagram / valea_scalabrino_official Valea Scalabrino, "Unter uns"-Darstellerin

Anzeige

Instagram / valea_scalabrino_official "Unter uns"-Star Valea Scalabrino

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de