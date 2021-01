Christine Theiss (40) macht kurzen Prozess! Zu Beginn der dritten Folge von The Biggest Loser machte der Kandidat Danny auf sich aufmerksam – allerdings nicht im positiven Sinne: Der 35-Jährige wollte seinen Exit erzwingen, in dem er seine Kalorienzufuhr erhöhte und den Sport verweigerte. Sowohl sein Team als auch sein Trainer Ramin Abtin (48) konnten sein Verhalten überhaupt nicht verstehen – dem kann sich die Camp-Chefin Christine nur anschließen: Zu Beginn des Wiegens schmeißt sie ihn aus der Show.

"Was ist passiert? All die Hilfsangebote von uns hast du in den letzten Tagen ausgeschlagen. Deswegen gibt es etwas, was es so bei 'Biggest Loser' noch nie gab: Ich disqualifiziere dich mit sofortiger Wirkung vom Wettbewerb. Du kannst dich jetzt verabschieden und gehen", erklärt die Sportlerin ernst. Diese Entscheidung habe der Familienvater erst mal sacken lassen müssen – doch er sei letzten Endes froh darüber. "Es ist schön gewesen dahingehend, weil ich mit meinem Gewicht die Waage nicht mehr beeinflusst habe", erklärt er. So würde seine Diät-Verweigerung die Gesamtleistung seines Teams nicht mehr beeinflussen.

Denn aus Angst, dass auch Dannys Gewichtsveränderung am Ende zählen würde, waren seine Mitstreiter aus Team Blau zu Beginn der Episode ziemlich sauer auf ihn. "Er macht das über eine Schiene, die sehr egoistisch war", fand Ole. Deshalb war er nach dem Rauswurf seines Mitstreiters sichtlich erleichtert: "Als Danny disqualifiziert wurde, dachte ich mir: Yes, endlich."

"The Biggest Loser" – immer sonntags, um 17:30 Uhr, in SAT.1.

Sat.1 / Arya Shirazi Ramin Abtin, Trainer bei "The Biggest Loser"

SAT.1/Melanie Frenzel Danny, Kandidat bei "The Biggest Loser" 2021

Sat.1 / Arya Shirazi Christine Theiss, Camp-Chefin bei "The Biggest Loser"

