Hat Zoe Saip genug Supporter, um es in die nächste Runde zu schaffen? Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin kämpft in der Dschungel-Ersatzshow gerade um den Einzug ins Dschungelcamp 2022. Dabei macht sie neben ihren Mitstreitern Mike Heiter (28) und Frank Fussbroich (52) allerdings nicht die beste Figur. Im Zuschauervoting schafft sie es nur auf Platz drei. Das können viele Zuschauer allerdings nicht verstehen – und rufen dazu auf, für sie abzustimmen!

Auf Twitter erhält Zoe ziemlich viel Unterstützung: "Jetzt mal ernsthaft, wie kann man diese drei Kandidaten sehen und nicht denken, dass Zoe am unterhaltsamsten im Dschungel wäre?", findet ein User. Er könne nicht verstehen, wie das Publikum sie auf den letzten Platz voten konnte. Mit seiner Meinung steht er nicht alleine da: "Zoe muss weiterkommen. Leute, denkt ans Entertainment", appelliert ein weiterer Follower.

Für Zoe ist die TV-Show eine echte Herausforderung – was es in den Augen der Zuschauer ziemlich unterhaltsam macht. Das war schon nach ihrem ohrenbetäubenden Schreikrampf in der ersten Prüfung klar, als sie zusammen mit Reptilien in einem Wassertank ausharren musste. "Zoe wäre eine tolle Synchronsprecherin für Hitchcock-Filme", amüsierte sich ein Zuschauer.

