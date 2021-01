Es gibt neue Musik von Selena Gomez (28)! Die Sängerin veröffentlichte vor über einem Jahr ihren Hit "Lose You To Love Me" – ein Abschiedssong für ihren langzeitigen On-Off-Partner Justin Bieber (26). Jetzt erfüllte sich die 28-Jährige einen Herzenswunsch und brachte einen spanischen Track raus – seit Jahren sprach Selena über dieses Projekt und nun können ihre Fans "De Una Vez" (übersetzt: Ein für alle Mal) hören: Und schon wieder erinnern viele Liedzeilen an das, was über die vergangene Beziehung von Selena und Justin bekannt ist.

Auf Instagram verkündete Selena am Donnerstag die Veröffentlichung ihres Songs – kurz darauf folgte das Musikvideo. Der Song handelt von Liebeskummer und einer Beziehung, die endgültig vorbei ist. Selena singt: "Es tut nicht mehr weh, die Narben deiner Liebe sind endlich verheilt. [...] Du bist gegangen. Seitdem ist viel Zeit vergangen und das ist gut so." Klingt nach einer Anspielung auf Justin, der kurz nach der Trennung von Selena mit dem Model Hailey (24) eine Liebesbeziehung und später sogar eine Ehe einging. Wie verletzt Selena damals gewesen sein muss, deutete sie bereits mit dem Song "Lose You To Love Me" an.

Vor wenigen Wochen blickte die Beauty in einem Interview mit Billboard auf 2020 zurück und schien unsicher, wie sie das Jahr einordnen soll. Einerseits wünsche sie sich, dass es der Welt besser ginge, andererseits freue sie sich über ihre neue Musik und den Spaß, den sie damit vermitteln könne.

Anzeige

Instagram / selenagomez Selena Gomez, Sängerin

Anzeige

Instagram / justinbieber Justin Bieber, Sänger

Anzeige

Getty Images Selena Gomez, 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de