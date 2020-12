Selena Gomez (28) blickt mit gemischten Gefühlen auf das Jahr 2020 zurück. Die Sängerin hatte in den vergangenen Monaten viele Erfolge zu verbuchen: Im Januar veröffentlichte sie ihr Album "Rare", welches sich prompt in den Charts platzierte. Doch nicht nur musikalisch ging es für die brünette Schönheit ziemlich ab – die Musikerin veröffentlichte ihre eigene Beauty-Linie und wirkte auch an diversen Projekten vor der Kamera mit. Nichtsdestotrotz ist Selena in Hinblick auf ihren Jahresrückblick zwiegespalten.

In einem Interview mit Billboard lässt Selena ihr Jahr Revue passieren – die "Lose You To Love Me"-Interpretin schaffte es nämlich auf das Cover des Magazins, weil ihr Label Interscope zum "Label des Jahres" gekürt wurde. "Es ist natürlich ein bittersüßes Gefühl", stellt Selena fest. Obwohl das Jahr für sie sehr erfolgreich war, scheinen die Ereignisse der vergangenen Monaten der Ex von Justin Bieber (26) große Sorgen zu bereiten: "Ich würde mir mehr wünschen, dass es der Welt besser ginge."

Dennoch sehe Selena die positive Wirkung ihres musikalischen Erfolgs in dieser schwierigen Zeit: "Gleichzeitig war es so schön zu sehen, dass meine Musik einigen Menschen hoffentlich inmitten von alledem eine Art von Freude bringen konnte", offenbart die 28-Jährige.

Anzeige

Instagram / selenagomez Sängerin Selena Gomez, 2020

Anzeige

Instagram / selenagomez Selena Gomez im April 2019

Anzeige

Getty Images Selena Gomez, Februar 2020 in Los Angeles

Anzeige

Wie steht ihr dazu, dass Selena in Bezug auf das Jahr 2020 so zwiegespalten ist? Völlig nachvollziehbar... Kann ich nicht verstehen. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de