Samira hat mit ihrer Hormonumstellung zu kämpfen! Kurz vor Weihnachten bekamen die ehemalige Love Island-Teilnehmerin und ihr Liebster Yasin ein besonders schönes Geschenk: Ihr erstes Kind, Söhnchen Malik-Kerim, erblickte gesund und munter das Licht der Welt. Nach gut drei Wochen kehrt nun langsam wieder etwas Ruhe in den neuen Alltag der kleinen Familie ein. Doch Samira ist genervt: Sie hat mit starken Hautunreinheiten zu kämpfen.

"Ich hab wieder so heftige Pickel bekommen", ärgerte die Beauty sich in ihrer Instagram-Story. Den Grund für ihre Probleme kennt Samira genau. "Bei mir ist das so, wenn die Hormone sich wieder einstellen – und ich hasse das!", stellte sie klar. Schon zu Beginn ihrer Schwangerschaft habe sie mit Unreinheiten zu kämpfen gehabt. Nun bekommt sie vor allem im Kinnbereich ständig neue Pusteln – und das nervt den Lockenkopf gewaltig: "Selbst wenn ich ungeschminkt rumlaufe, bekomme ich Pickel."

Daher wolle sie nun verschiedene Mittel ausprobieren, in der Hoffnung, dass etwas davon hilft. Aber abgesehen von ihren Hautproblemen schwebt Samira gerade im absoluten Mutterglück. Unter einem Bild, auf dem sie mit Malik kuschelt, schrieb sie kürzlich: "Du bist das Beste, was uns je passiert ist. Wir werden immer auf dich aufpassen und dich beschützen." Aber was sagt ihr: Könnt ihr verstehen, dass Samira genervt ist?

Instagram / samira.bne Samira im Juni 2020 in Hamburg

Instagram / samira.bne Samira mit ihrem Sohn

Instagram / samira.bne Samira und Yasin, 2020

