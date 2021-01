Wer an Brasiliens Stränden zufällig Alessandra Ambrosio (39) über den Weg läuft, dürfte aus dem Staunen kaum noch herauskommen. Mit ihren 39 Jahren ist das ehemalige Victoria's Secret-Model noch immer in bestechender Form. Kein Wunder, schließlich ist die brasilianische Schönheit eine echte Sportskanone, regelmäßig wird sie beim Beachvolleyball abgelichtet. Und auch zum Start des neuen Jahres präsentiert Alessandra einmal mehr ihren durchtrainierten Traumkörper.

In weißem Bikini-Top und fransigen pinken Shorts wurde sie in der Küstenstadt Florianópolis vor maritimer Kulisse abgelichtet. Auf den Fotos, die der DailyMail vorliegen, verwandelt Alessandra den zum Strand führenden Holzsteg prompt in einen Catwalk und präsentiert neben ihren ellenlangen Beinen auch ihren knackigen Waschbrettbauch. Ergänzt wird ihr sexy Outfit durch eine lange, weiße Robe mit violettem Rand sowie eine in Blau- und Grüntönen gemusterten Tasche. Für den Feinschliff sorgen zahlreiche Accessoires wie goldene Ketten und eine schicke Sonnenbrille. Die brünette Mähne ließ Alessandra offen in ihren Nacken fallen.

Schon in den Tagen zuvor hatte sie sich in einer ganzen Reihe unterschiedlicher Bikinis in Szene gesetzt. Allzu überraschend ist das nicht, hat die zweifache Mutter doch mittlerweile sogar ihre eigene Kollektion. Was läge also näher, als die guten Stücke beim Jetski-Fahren und Sonnenbaden auf ihre Praktikabilität zu überprüfen?

MEGA Alessandra Ambrosio am Strand, August 2020

Instagram / alessandraambrosio Alessandra Ambrosio im Januar 2021

Instagram / alessandraambrosio Alessandra Ambrosio, Topmodel

