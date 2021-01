Muss noch jemand zusammen mit Danny die Show verlassen? Der 35-Jährige weigerte sich in der dritten Folge von The Biggest Loser auf einmal, weiter an seinem Übergewicht zu arbeiten. Er provozierte seinen Rauswurf, in dem er viel aß und wenig sportelte. Deswegen zog Christine Theiss (40) am Wiege-Tag Konsequenzen: Sie schmiss den Familienvater raus, ehe es auf die Waage ging. Muss nach ihm noch ein weiterer Kandidat seine Sachen packen?

In der Gesamtwertung lag Team Blau hinter Team Rot – daher musste eigentlich ein Teilnehmer der Verlierer-Mannschaft gehen. Chanté und Cindy hatten im Vergleich zu ihren Mitstreitern am wenigsten abgenommen und lagen damit unter der gelben Linie. Aber welche der beiden Frauen muss gehen? "Ein Kandidat muss uns diese Woche verlassen. Denkt zurück an den Anfang vom Wiegen – Danny hat uns bereits verlassen", klärt Camp-Chefin Christine Theiss schließlich auf. Die beiden Frauen haben also noch einmal Glück gehabt und kommen weiter!

Die Erleichterung bei den Wackelkandidatinnen ist riesig! "Bis ich das überhaupt verstanden hab in dem Moment, hat erst mal Sekunden gedauert, weil ich noch so am Planen war, wie ich das zu Hause durchziehe", lässt Cindy den Moment Revue passieren. Sie sei sich so sicher gewesen, dass sie gehen müsse – schließlich hatte sie nur 200 Gramm abgenommen.

"The Biggest Loser" – immer sonntags, um 17:30 Uhr, in SAT.1.

SAT.1/Melanie Frenzel Danny, Kandidat bei "The Biggest Loser" 2021

"The Biggest Loser", SAT.1 Christine Theiss mit Chanté, Carina, Gianluca, Cindy und Sonja

SAT.1/Melanie Frenzel "The Biggest Loser"-Kandidatin Cindy

