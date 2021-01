Frank Fussbroich (52) hat offenbar noch nicht genug über Zoe Saips schlechte Prüfungsperformance gelästert! Am vergangenen Freitagabend ging die Dschungelshow endlich los. In der allerersten Prüfung konnte allerdings nur Mike Heiter (28) glänzen, seine Konkurrentin, das GNTM-Sternchen, brachte nicht mehr als ein paar hektische Schreie zustande. So konnte Reality-Veteran Frank gar nicht erst zeigen, was er drauf hat! Bereits in der ersten Folge ätzte er deswegen über Zoe. Heute Abend kam es nun zum Showdown zwischen den Streithähnen!

Hatte sich Frank zunächst erst nur in Zoe Abwesenheit zurück im Tiny House über ihr Versagen aufgeregt, knallte er ihr wenig später seine Meinung direkt ins Gesicht! "Wenn du verkackt hast, hast du verkackt. Da brauchst du kein Mitleid zu suchen", wetterte der 52-Jährige drauf los. Als Zoe versuchte, ihre Leistung mit ihrer schlechten Verfassung zu erklären, platzte ihrem Kontrahenten die Hutschnur: "Vorher noch große Fresse und dann so verkacken. Du machst dich zum Deppen der Nation. Du bist kaputt in Kopf. Schlag mal den Kopf vor die Wand, vielleicht geht das!"

Dass sich Zoe zu entschuldigen versuchte, schien Frank gar nicht zu interessieren: "Ich rege mich einfach über mich selbst auf, dass ich so eine Panik hatte", versuchte sie ihm zu verklickern. Für den Rheinländer ließ sich allerdings nicht mehr besänftigen: "Die hat einen an der Macke. Da ist doch irgendwas im Argen." Nach einem Zigaretten-Geschenk versöhnen sich die beiden aber wieder.

