Endlich ist es raus! Die Influencerin Caro Daur (25) und Tommi Schmitt sorgten in den letzten paar Monaten für einige Spekulationen hinsichtlich einer möglichen Liaison der beiden. Nachdem der Comedyautor mehrmals in seinem bekannten Podcast "Gemischtes Hack" mit Felix Lobrecht (32) von der hübschen Hamburgerin geschwärmt hatte, wurden sie daraufhin öfter zusammen gesichtet. Im Netz teilten die zwei dann verdächtige Fotos, die auf eine Beziehung der beiden hindeuteten. Nun scheint die Liebe offiziell zu sein: Caro teilte nämlich ein niedliches Pärchen-Pic von sich und ihrem Tommi auf Social Media.

Immer wieder konnte man den Wahlkölner bereits in den Instagram-Storys der Fashionbloggerin erspähen. Mal mehr, mal weniger auffällig huschte Tommi durch ihre Postings. Jetzt gab es aber einen unmissverständlichen Liebesbeweis von Caro: Ein kurzer Clip in ihrer Story zeigte die beiden Turteltauben eng umschlungen und in die Kamera strahlend. Auch ihr Liebster teilte die süße Aufnahme auf seinem Profil.

Ein offizielles Statement gab es von den beiden bisher zwar nicht, jedoch sind sich auch ihre Fans sicher: Die beiden sind definitiv ein Paar und total verliebt ineinander! So kommentierte Tommi ein witziges Bild der 25-Jährigen mit einem Feuer-Emoji, worauf ihre Follower sofort reagierten: "Na endlich" und "Nehmt euch ein Zimmer", amüsierten sich zwei User unter dem Beitrag.

Instagram / carodaur Mode-Bloggerin Caro Daur

Instagram / carodaur Tommi Schmitt und Caro Daur, Dezember 2020

Instagram / carodaur Caro Daur, Influencerin

