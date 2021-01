Endlich steht Sandra Janina zu ihrer neuen Liebe. Nach ihrer Beziehungspleite mit Henrik Stoltenberg bestätigte die ehemalige Love Island-Kandidatin gegenüber Promiflash: Ja, sie ist wieder vergeben! Mittlerweile ist auch bekannt, wer das Herz der hübschen Blondine erobern konnte: Ex-Are You The One?-Kandidat Juliano. Im Netz zeigen die beiden sich seit ihrem Liebes-Outing nur noch kuschelnd. Doch was lieben sie eigentlich besonders aneinander?

Promiflash sprach mit den beiden über ihr junges Liebesglück und hakte nach: Was schätzen die Turteltauben aneinander? "Ich schätze besonders, dass ich so sein kann, wie ich wirklich bin", schwärmte Juliano. Sandra hingegen liebe es, mit dem Muskelprotz jemanden gefunden zu haben, den sie den ganzen Tag bekochen könne. Außerdem freue sie sich darüber, endlich einen Mann an ihrer Seite zu haben, der sie zu schätzen wisse.

Sandra und Juliano sind bereits seit drei Monaten ein Paar. Kennengelernt haben sie sich über Sandras "Love Island"-Kollegin Michele Cipa. "Ich war mit einem Kumpel in der Nähe von Erfurt und wir sind dann zu den beiden gefahren", verriet Juliano auf Instagram. Einige Wochen später habe er sich mit der Studentin dann alleine getroffen.

Instagram / sandra_janina_ Sandra Janina im Dezember 2020

Instagram / sandra_janina_ Sandra und Juliano

Instagram / juliano_nuernberg Juliano, Influencer

