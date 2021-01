Es geht wieder einmal ums Ganze! Im letzten Schlag den Star-Duell des vergangenen Jahres konnte sich Sonja Zietlow (52) in einem dramatischen Finale gegen Big Brother-Star Jürgen Milski (57) durchsetzen. Erst im 15. Spiel entschied die Moderatorin den Kampf um 100.000 Euro für sich. Auch das kommende Aufeinandertreffen verspricht jede Menge Spannung. In der ersten Sendung des Jahres kommt es zum Duell der Weltmeister: Pascal Hens (40) tritt gegen Kevin Großkreutz (32) an!

Die Bekanntgabe der Protagonisten der ProSieben-Show wurde von den Kampfansagen beider Kandidaten begleitet. "Handball spielt der auch nur, weil er für Basketball einen Zentimeter zu klein war. Der Pommes wird heute aufgespießt", verkündet Großkreutz unter Bezug auf Hens' Spitznamen "Pommes". Doch auch der ehemalige Handballnationalspieler strotzt nur so vor Selbstvertrauen: "Dein Spitzname ist Fisch?! Tja, der Fisch geht baden. Und wer in meinen Gewässern badet, wird sofort frittiert." Schenken dürften sich die beiden also definitiv nichts.

Fußballprofi Kevin Großkreutz, der seine Karriere 2014 mit dem Weltmeistertitel krönte, stand zuletzt beim KFC Uerdingen unter Vertrag. Aktuell ist er vereinslos. Zu den Besten der Welt zählte auch Pascal Hens, 2007 schnappte sich der mittlerweile 40-Jährige mit den deutschen Handballern den Titel. Das große Duell können die Zuschauer am 6. Februar um 20:15 Uhr auf ProSieben sehen!

Pascal Hens, Promi-Darts-Weltmeister 2020

Kevin Großkreutz, Fußballer

Kevin Großkreutz bei einem Spiel von Darmstadt 98

