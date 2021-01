Stacey Solomon (31) sprach offen über ihre Teenagerschwangerschaft! Die The X-Factor-Teilnehmerin ist Mutter von drei Söhnen von drei verschiedenen Vätern. Ihren ersten Sohn Zachary (12) bekam sie im zarten Alter von 17 Jahren. Vier Jahre später wurde sie Mutter eines zweiten Jungen namens Leighton (8). Seit 2016 ist sie mit ihrem jetzigen Partner Joe Swash liiert. Ihre Liebe krönten sie mit ihrem gemeinsamen Kind Rex (1). Auch Hochzeitspläne haben die beiden schon. Doch obwohl ihre Kinder das Beste seien, was ihr habe passieren können, habe sich Stacey mit ihrem ersten Babybauch sehr unwohl gefühlt!

In der britischen Talkshow Loose Woman sprach die TV-Bekanntheit über die Zeit vor ihrer ersten Geburt. "Ich erinnere mich nur, dass ich mich so geschämt hab", berichtete sie. Vor allem die abwertenden Blicke fremder Menschen seien für die heute 31-Jährige unangenehm gewesen. "Es fühlte sich an, als hätte etwas meinen Körper übernommen, ich hatte keine Kontrolle mehr und jeder schaute mich an", fasste die Musikerin die damals für sie sehr unangenehme Situation zusammen.

Dass sie ein Kind erwartete, habe die Rothaarige übrigens im Beisein ihres Vaters und ihrer Stiefmutter in einem Café herausgefunden, als ihr plötzlich übel geworden sei. "Der Gedanke daran, dass meine Eltern wussten, dass ich Sex hatte, hat mich zu Tode beschämt", erzählte sie. Obwohl diese ziemlich sauer gewesen sein sollen, hätten sie ihr aber niemals Druck mit der Entscheidung gemacht, ob sie das Kind behalten solle oder nicht.

Instagram / staceysolomon Die schwangere Stacey Solomon mit ihren Kindern und ihrem Mann Joe

Instagram / staceysolomon Stacey Solomon, Joe Swash und ihr Sohn Rex

Instagram / staceysolomon Stacey Solomon mit ihren drei Kindern und ihrem Partner Joe

