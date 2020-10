Stacey Solomon (31) ist auf Social Media dafür bekannt, ihren Fans ehrliche Mama-Updates zu geben. Die Sängerin, die 2009 durch ihre Teilnahme an der UK-Version von The X-Factor berühmt wurde, postet regelmäßig Bilder mit ihren drei Kindern und verrät: Ihre Jungs halten sie ganz schön auf Trab. Doch jetzt gönnte sich die Britin mal ein bisschen Me-Time: Sie war beim Friseur und präsentiert nun einen völlig neuen Look.

Auf Instagram zeigt sich die einstige Blondine mit roten Haaren – und einem verdammt breiten Lächeln. "Ich fühle mich hübsch", schreibt sie zu dem Foto. Sie habe nach all den Monaten, in denen sie ihre Mähne kaum gewaschen und schon graue Haare bekommen habe, Lust auf eine Veränderung gehabt. Und die ist kaum zu übersehen: Ihre leichten Wellen erstrahlen nun in einem kräftigen Rostrot. "Ich liebe es total – was denkt ihr?", fragt sie ihre Follower.

Die sind genauso begeistert wie Stacey selbst. In den Kommentaren wird die Musikerin geradezu mit Komplimenten überhäuft. "Ich finde diesen warmen Ton toll. Er steht dir wirklich gut" oder "Du siehst wunderschön aus", schwärmen die User unter dem Post. Wie gefällt euch Staceys neuer Style? Stimmt ab!

Anzeige

Instagram / staceysolomon Stacey Solomon mit ihren drei Kindern und ihrem Mann Joe

Anzeige

Instagram / staceysolomon Stacey Solomon mit ihrem Sohn Rex

Anzeige

Instagram / staceysolomon Stacey Solomon im April 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de