Süße Weihnachts-News von Stacey Solomon (31)! Seit Anfang 2016 geht die britische Sängerin offiziell mit ihrem Partner Joe Swash durchs Leben – im Jahr 2019 krönten sie ihre Liebe dann mit einem gemeinsamen Kind: Sohnemann Rex. Auch ihre zwei Söhne aus ihrer früheren Beziehung soll Joe wie seine eigenen behandeln. Immer wieder betont die Musikerin, wie dankbar sie für ihre Familie ist. Jetzt werden sie auch ganz offiziell eine: Joe und Stacey haben sich verlobt – an Heiligabend!

Das verkündet die X Factor-Bekanntheit jetzt superstolz auf Instagram: Joe hat Stacey gemeinsam mit ihren Söhnen an eine Stelle im Wald geführt, die über und über mit weißen Rosen bedeckt war – hier hielt er schließlich um ihre Hand an: "Er hat mich gefragt, ob ich ihn heirate – und nachdem ich so lange geheult habe, dass es sich wie eine Ewigkeit angefühlt hat, habe ich Ja gesagt", berichtet die Frischverlobte. Sie sei einfach nur überglücklich.

Auf einem weiteren Foto präsentiert Stacey ihren funkelnden Verlobungsring: Der Diamant ist quadratisch und wird von einigen weiteren Steinchen eingefasst, die sich auch über das Band ziehen. Offenbar gefällt ihr das Schmuckstück, denn: Auch auf diesem Bild weint sie vor Freude. "Ich liebe dich bis zum Mond und zurück, Bub. Mir fehlen die Worte", schreibt die Braut in spe dazu. Wie gefällt euch der Ring? Stimmt ab!

Instagram / staceysolomon Joe Swashs Antrag für Stacey Solomon

Instagram / staceysolomon Stacey Solomon mit ihren drei Kindern und ihrem Mann Joe

Instagram / staceysolomon Stacey Solomon und ihr Freund Joe, Januar 2020

