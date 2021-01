Sehnsüchtig haben die Fans dem dritten Teil der "To All The Boys"-Reihe entgegengefiebert, nun ist klar: Ihr Warten hat bald ein Ende. Im Jahr 2018 begann mit "To All The Boys I've Loved Before" die Erfolgsgeschichte der Teenie-Romanze. Erst im vergangenen Jahr folgte die nicht minder beliebte Fortsetzung "To All The Boys: P.S. I Still Love You". Kurz vorm Valentinstag erscheint bald das große Finale.

Ab dem 12. Februar wird "To All The Boys: Always And Forever" auf Netflix zu sehen sein. Zusammen mit dem Release-Datum veröffentlichte der Streamingdienst auch den Trailer des dritten Teils der Romanverfilmung. Schien zum Ende des Vorgängers das Glück der Hauptcharaktere Lara Jean (gespielt von Lana Condor, 23) und Peter (Noah Centineo, 24) noch perfekt, sieht sich das Paar zum Abschluss der Highschool mit gänzlich neuen Herausforderungen konfrontiert. Die Wahl eines College-Platzes stellt die Beziehung auf eine harte Probe. Gehen Lara und Peter also letztlich getrennte Wege? Oder finden sie eine Möglichkeit, ihre Liebe notfalls auch über eine größere Distanz hinweg zu bewahren?

Sie sei unheimlich aufgeregt, sagte Darstellerin Lana Condor schon im vergangenen Jahr gegenüber Entertainment Tonight: "Ich glaube, der dritte Film ist mein Favorit von den Dreien. Ich denke, wir haben Lara Jean und mich durch die Filme hindurch aufwachsen sehen und ich bin stolz darauf, wie es mit ihr ausgeht." Die Fans dürfen also gespannt sein.

Noah Centineo und Lana Condor in "To All The Boys: P.S. I Still Love You"

Noah Centineo und Lana Condor in "To All The Boys I Loved Before"

Lana Condor und Noah Centineo bei der "To All the Boys I've Loved Before"-Premiere in L.A.

