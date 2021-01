Sind Michael Wendler (48) und Laura Müller (20) immer noch total verliebt? Seit der Wahlamerikaner seinen Job bei DSDS hingeschmissen hat und fragwürdige Äußerungen über die Corona-Politik tätigte, wurde es im Netz ruhiger um das Paar. Während der Ex-Schlagersänger auf seinen Plattformen fast ausschließlich Corona-Content teilte, spekulierten viele Fans, ob sich die beiden TV-Stars getrennt haben. Doch nun veröffentlichte der Wendler ein neues Foto mit seiner Liebsten.

Auf seinem Instagram-Account postete der Musiker 2021 das erste Bild mit seiner Laura und schrieb dazu: "Liebe Grüße nach Deutschland, wir sind in Gedanken bei euch!" Auf dem Schnappschuss grinst der Wendler in die Kamera und seine Ehefrau deutet einen Kuss an. Es scheint, als wären die beiden verliebt wie am ersten Tag – zumindest will der "Egal"-Interpret das seinen Fans offenbar zeigen. Die Kommentarfunktion hat er weiterhin deaktiviert, Laura "gefällt" das Foto jedoch bereits. Während der 48-Jährige auf seinem Profil täglich seine Verschwörungstheorien verbreitet, lässt es sich die Influencerin im Kino und bei der Maniküre gut gehen.

Die Brünette veröffentlichte das letzte Mal am 25. Dezember ein Bild mit ihrem Schatz – seitdem ist es still in ihrem Feed. Obwohl Laura in den vergangenen Wochen durch die Aussagen ihres Mannes mehrere Jobs verlor, blieb sie ihrem Micha bisher treu. Nach einer Trennung sieht es vorerst nicht aus.

ActionPress Michael Wendler, Schlagersänger

Instagram / wendler.michael Laura Müller und Michael Wendler, TV-Stars

Instagram / wendler.michael Michael Wendler und Laura Müller im Dezember 2020

