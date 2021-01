Schon bald bekommen Hilary Duff (33) und ihr Mann Matthew Koma wieder Familienzuwachs! Im vergangenen Oktober verkündete die Schauspielerin stolz, dass sie zum dritten Mal Mama wird. Bis sie ihr Baby zum ersten Mal in die Arme schließen kann, dauert es auch gar nicht mehr allzu lange: Schon in zehn Wochen ist der geplante Geburtstermin. Das sieht man der Schwangeren inzwischen auch an. Ihr hübscher Babybauch ist kugelrund – doch selbst das ist für Hilary keine Ausrede: Sie treibt immer noch Sport!

In ihrer Instagram-Story zeigte die Hochschwangere sich jetzt beim Training – oder besser gesagt kurz davor: Hilary posiert in einem weißen Longsleeve und einer schwarzen Sportleggings vor einem Bildschirm, auf dem wohl gleich ihre Work-out-Anleitung laufen wird. Doch offenbar konnte sich die Beauty noch nicht ganz motivieren, auch tatsächlich loszulegen. In der Bildunterschrift witzelte sie nämlich: "Zählt es auch, wenn ich das einfach abspiele und es nur anschaue?"

Absoluter Eyecatcher ist hier aber natürlich ihr XXL-Bauch, den sie stolz in die Kamera hält. Nachdem Hilary sich in den ersten Monaten der Schwangerschaften ziemlich mit Updates zurückgehalten hat, zeigt sie ihre Mama-Rundungen mittlerweile immer häufiger. Mögt ihr ihre Kugel-Fotos? Stimmt ab!

Instagram / hilaryduff Hilary Duff im September 2020

Instagram / hilaryduff Hilary Duff zeigt ihren Babybauch

Instagram / hilaryduff Hilary Duff im November 2020

