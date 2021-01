In einigen Wochen erwacht das Let's Dance-Studio endlich wieder zum Leben – und seit Samstagabend ist auch klar, welche Promis das Show-Abenteuer wagen werden. Insgesamt 14 Kandidaten sind in diesem Jahr dabei, darunter zählen unter anderem dieGZSZ-Darstellerin Valentina Pahde (26), die Sängerin Senna Gammour (41), der Fußball-Hottie Rúrik Gíslason und viele mehr. Damit steht der Cast offiziell fest – stellt sich nur noch die Frage: Wer wird die Sendung moderieren?

Na klar, natürlich bleiben Daniel Hartwich (42) und Victoria Swarovski (27) dem Format treu. Das bestätigt RTL nun in einer Pressemitteilung. Während sich Daniel noch nicht zu dieser frohen Botschaft geäußert hat – er hat mit der aktuellen Dschungelshow aber auch alle Hände voll zu tun – bringt immerhin seine Kollegin ihre Vorfreude zum Ausdruck. "Wisst ihr was? Wir starten am 26. Februar mit der neuen Staffel. Bin so aufgeregt", schreibt die Kristallerbin zu einem etwas älteren "Let's Dance"-Foto auf ihrer Instagram-Seite.

Damit ist also nicht nur das Geheimnis um die Kandidaten, sondern auch um die Moderatoren gelüftet. Dass Joachim Llambi (56), Motsi Mabuse (39) und Jorge Gonzalez (53) 2021 wieder die Jury bilden, ist ebenfalls bekannt. Nur eine Info ist bislang immer noch topsecret: Welche Profitänzer machen die Promis fit für die kommenden Monate?

Getty Images Victoria Swarovski und Daniel Hartwich bei "Let's Dance"

Getty Images Victoria Swarovski und Daniel Hartwich bei "Let's Dance" 2019

TVNOW / Stefan Gregorowius Die "Let's Dance"-Profis

