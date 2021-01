Machen Nicolas Puschmann (29) und Lars Tönsfeuerborn (30) nun Schluss mit der Heimlichtuerei? Das Prince Charming-Paar der ersten Staffel hat sich vor wenigen Monaten offiziell getrennt. Das hatte Nicolas seinen Fans damals ziemlich schockiert auf Social Media mitgeteilt. Über die Gründe für das Liebes-Aus schweigen beide bis heute – ob sich das schon bald ändert? Jedenfalls sind sowohl Lars als auch sein Ex nun wieder im Fernsehen zu sehen.

Der Podcaster ist nämlich Kandidat bei der Dschungelcamp-Ersatzshow und kämpft diese Woche um den Einzug ins Halbfinale. Und jeder, der "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" schon einmal gesehen hat, weiß: Die Teilnehmer geraten während der Dreharbeiten oft in Plauderlaune. Im vergangenen Jahr äußerte sich beispielsweise Claudia Norberg (50) ausgiebig zur Trennung von ihrem Mann Michael Wendler (48) und zu dessen Beziehung mit seiner neuer Frau Laura (20). Ob sich Lars in der Show vielleicht auch ein paar Details entlocken lässt, bleibt abzuwarten.

Und Nicolas? Der wird im Februar bei Let's Dance seine Tanz-Skills unter Beweis stellen. Dabei steht natürlich die Performance auf dem Parkett im Fokus. Trotzdem sorgte in der Vergangenheit auch das Liebesleben einzelner Kandidaten für Gesprächsstoff, so zum Beispiel die Verlobung von Laura mit dem Wendler im vergangenen Jahr. Vielleicht macht Nicolas seine gescheiterte Beziehung also auch einmal zum Thema.

