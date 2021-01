Was für eine rührende Liebeserklärung von Barack Obama (59)! Der einstige Präsident der Vereinigten Staaten ist mittlerweile schon über 28 Jahre mit Gattin Michelle (57) verheiratet. Und die beiden Turteltauben scheinen immer noch so verliebt wie am ersten Tag zu sein. Das stellen sie auf Fotos immer wieder unter Beweis – und jetzt auch mit einem Posting im Netz. Denn der Politiker widmete seiner Gattin anlässlich ihres Geburtstages nun einige süße Zeilen.

"Alles Liebe zum Geburtstag, mein Schatz, meine Partnerin und meine beste Freundin", schreibt Barack zu einem Throwback-Foto von Michelle auf Instagram. Damit ist er aber noch lange nicht fertig, sondern schwärmt weiter von der Mutter seiner zwei Töchter. "Jeder Moment mit dir ist ein Segen. Ich liebe dich, Miche", gratuliert er der frischgebackenen 57-Jährigen liebevoll im Netz. Das Geburtstagskind beantwortete seinen Post mit einem Herz- und einem Kuss-Emoji.

Auf ihrem eigenen Account bedankte Michelle sich dann noch mal ausführlich mit einem ungeschminkten Selfie für die lieben Glückwünsche, die sie erhalten habe. "Danke euch allen [...]. Ich hoffe, ihr passt auf euch auf und findet Freude in den kleinen Momenten des Lebens", betonte die "Becoming"-Bestsellerautorin.

Anzeige

Getty Images Barack Obama bei einem Event in München im September 2019

Anzeige

Getty Images Barack Obama und Michelle Obama im US-Bundesstaat Iowa im August 2012

Anzeige

Instagram / michelleobama Michelle Obama im Januar 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de