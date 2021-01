Francesca Faragos Liebesleben sorgte in den vergangenen Monaten immer wieder für Schlagzeilen. In der Netflix-Show Finger weg! bandelte sie mit Harry Jowsey an. Doch die Beziehung war nur von kurzer Dauer. Danach brachte sie durch Flirts mit Stars wie Bella Thorne (23) oder YouTuberin Tana Mongeau (22) die Gerüchteküche zum Brodeln. Doch jetzt scheint Frankie ihr Herz tatsächlich verschenkt zu haben. Mit einem Pärchen-Foto stellte sie nun die neue Frau an ihrer Seite vor.

Auf ihrem Instagram-Profil teilte die Beauty ein Knutsch-Pic mit Reality-Sternchen Demi Sims. Und das sagt wirklich mehr als tausend Worte. Deshalb kommentierte sie es auch lediglich mit einem Herz-Emoji. Neben zahlreichen Followern reagierte natürlich auch Demi selbst auf das Paar-Outing. Sie schrieb "LOML" – was vermutlich für "Liebe meines Lebens" stehen soll. Auch sie hat das Bild auf ihrem Account gepostet. Frankie schwärmte darunter: "Ich bin der glücklichste Mensch auf Erden."

Dass die "Finger weg!"-Bekanntheit auch auf Frauen steht, wurde in der Sendung selbst nie thematisiert. Obwohl sie damals sogar mit ihrer Mitstreiterin Haley Cureton knutschte. Dabei ging es allerdings nur um eine Intrige. Mit Demi scheint es ihr hingegen nun wirklich ernst zu sein.

Instagram / harryjowsey Harry Jowsey und Francesca Farago im Mai 2020

Instagram / demsims Demi Sims, Reality-TV-Star

Instagram / francescafarago Francesca Farago, bekannt durch die Netflix-Show "Finger weg!"

