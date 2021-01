Wärmen Logan Paul (25) und Josie Canseco ihre Beziehung etwa wieder auf? Anfang 2020 waren der YouTuber und das Model erstmals zusammengekommen, doch bereits kurz darauf machten auch schon wieder Trennungsgerüchte die Runde. Denen hatte der 25-Jährige zwar zunächst noch widersprochen – im vergangenen November erklärte er in seinem Podcast "Impaulsive" dann jedoch, dass er und Josie tatsächlich wieder getrennte Wege gehen würden. Ob sie nun aber doch wieder zusammengefunden haben?

In einem neuen Instagram-Clip gratuliert Logan seinem Kumpel Mike Majlak zum Geburtstag – er überrascht seinen Kollegen allerdings nicht alleine: Josie steht in einem roten Bademantel und mit einer Geburtstagstorte in den Händen direkt an seiner Seite – und singt gemeinsam mit Logan und drei weiteren Gäste ein Geburtstagsständchen.

Das Video der beiden wurde auch auf einem Fan-Account auf YouTube veröffentlicht – und Logans Fans scheinen sich ganz sicher zu sein, dass er und Josie wieder ein Paar sind: "Ich bin so glücklich für Logan und Josie! Sie sind das süßeste Pärchen auf YouTube", freut sich beispielsweise ein User.

Getty Images Logan Paul, US-YouTube-Star

MEGA Logan Paul und Josie Canseco im Januar 2020

Getty Images Josie Canseco, Model

